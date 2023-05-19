نائب رئيس الوزراء الروسي يعلن القرار النهائي بشأن مصير مجمع آزوفستال

قال نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين، إنه تم اتخاذ قرار نهائي لبناء تكنوبارك في موقع مجمع آزوفستال في مدينة ماريوبول بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن، خطة تشييد التكنوبارك، ستكون جاهزة بعد تطهير المنطقة من الألغام والقنابل ومخلفات القتال.

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وأضاف: "نعتقد أنه يجب أن يكون هناك تكنوبارك. كانت هناك أفكار مختلفة حول المصير اللاحق لهذا الموقع، ولكن يجب أن يفهم الجميع أن آزوفستال تحول إلى مئات الآلاف من الأطنان من القطع المعدنية المدمرة والخردة. وبعد إنجاز عملية تطهير المنطقة من الألغام، سيتوجب ترتيبها، وهي عملية مكلفة ماديا، ستكلف المليارات (من الروبلات)".

في 12 مايو، أفاد نائب وزير البناء الروسي فاليري ليونوف، بأن قرار بناء تكنوبارك صناعي على أراضي آزوفستال لم يتخذ بعد.

ويشار إلى أن مجمع التعدين "آزوفستال" العملاق( أكبر مصانع التعدين في أوروبا)، شهد قتالا عنيفا في ربيع عام 2022. وفي 20 مايو من العام الماضي، استسلم المسلحون الأوكرانيون، الذين كانوا مختبئين في أقبية المجمع الكثيرة.

المصدر: نوفوستي