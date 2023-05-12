نائب الدوما فودولاتسكي يتحدث عن إصابته في قصف "الأوكروفاشيين" على المدنيين في لوغانسك

وصف نائب مجلس الدوما الروسي فيكتور فودولاتسكي، الذي أشيع عن إصابته في جمهورية لوغانسك، على أثير التلفزيون المحلي، الهجوم الصاروخي الذي شنته قوات كييف بالعمل الخسيس ضد مدينة مسالمة.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، شارك فودولاتسكي في الفعاليات المخصصة للذكرى السنوية لتأسيس جمهورية لوغانسك.

وفي أعقاب ذلك، أفاد بيان المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في "المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية"، أن النائب أصيب جراء قصف صاروخي على لوغانسك.

وقال النائب فودولاتسكي: "الحادث الأكثر إثارة للاشمئزاز اليوم، والذي نفذه الفاشيون الأوكرانيون (أصيبوا) في مدينة مسالمة، حيث كان المواطنون المسالمون يسيرون مع الأطفال، وكان الناس يزاولون أعمالهم بصورة اعتيادية، وما من أحد كان يتوقع أن يتصرف هؤلاء على هذا المستوى الدنيء، هؤلاء الأوكرو-فاشيون".

المصدر: نوفوستي