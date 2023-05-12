عطل فني يتسبب بتحطم مروحية عسكرية روسية من طراز مي-28 في شبه جزيرة القرم

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تحطم مروحية من طراز مي-28 يوم الجمعة، خلال رحلة تدريبية في منطقة جانكويه في شبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة: "في 12 مايو 2023، الساعة 15:42 (بتوقيت موسكو)، أثناء القيام برحلة تدريبية مخططة في منطقة جانكويه في جمهورية القرم، تحطمت طائرة مروحية من طراز مي-28. تم تنفيذ الرحلة بدون ذخيرة"، موضحة أن الطيارين لقيا حتفهما".

وتم إرسال لجنة من القيادة الرئيسية للقوات الجو فضائية الروسية إلى مكان الحادث لمعرفة أسباب وقوعه. ووفقا لوزارة الدفاع، فإن السبب الأولي لتحطم الطائرة هو عطل المعدات.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية