قديروف يهنئ قوات "أحمد" للعمليات الخاصة بذكرى التأسيس

نشر رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف تهنئة بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس قوة العمليات الخاصة "أحمد-غروزني" التابعة لإدارة الحرس الروسي بجمهورية الشيشان.

جاء ذلك في قناته الرسمية على تطبيق "تليغرام" حيث كتب قديروف:

يصادف اليوم الذكرى السنوية لتأسيس قوات "أحمد-غروزني" للعمليات الخاصة التابعة لإدارة الحرس الروسي في جمهورية الشيشان. وإنه لمن دواعي سروري البالغ أن أتقدم بالتهنئة لأخي العزيز قائد وحدة العمليات الخاصة ومقدم الشرطة أنزور بيسايف وجميع أفراد الوحدة بهذه المناسبة التي لا تنسى.

أستطيع القول بكل ثقة إن قوات "أحمد-غروزني" هي فخر الجمهورية وقاعدة لتطبيق القانون والنظام على أراضي الجمهورية. حيث يظهر المقاتلون تدريبا مهنيا رفيعا وكفاءة وشجاعة في أداء واجباتهم.

لقد نجحت الوحدة لسنوات عديدة في إنجاز أصعب المهام وأكثرها مسؤولية، وحمت وطننا من التهديدات الإرهابية وغيرها من الأعمال الإجرامية.

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وبفضل تضحياتهم وعملهم اليومي المخلص، والذي يرتبط في معظم الأحيان بأخطار تهدد حياتهم، يمكننا أن نشعر بالحماية من هجمات منتهكي القانون وقطاع الطرق والإرهابيين، لهذا نعرب عن امتناننا لأعضاء قوة العمليات الخاصة "أحمد-غروزني" لعملهم المسؤول وتفانيهم في ضمان الأمن في المنطقة.

كذلك تستحق بسالتهم في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا أسمى آيات الثناء، فمنذ الأيام الأولى من بدء العملية، شارك أعضاء الوحدة في القتال بأصعب المناطق، وقاموا بعمل رائع للقضاء على مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية، وتحديد المخابئ، وحماية السكان المدنيين في قرى دونباس.

أعبر عن خالص امتناني على الخدمة الرفيعة والولاء للقسم، وأتمنى مخلصا لكم النجاح في حياتكم المهنية والصحة والسعادة لكم ولعائلاتكم!

المصدر: تليغرام