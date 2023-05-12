حريق هائل في مستودع للإطارات المستعملة بضواحي موسكو (فيديو)

اندلع صباح اليوم الجمعة، حريق هائل في مستودع للإطارات المستعملة، بمنطقة دجيرجينسكي بالقرب من موسكو، حيث يمكن مشاهدة سحب من الدخان الأسود على بعد عدة كيلومترات من مكان الحادث.

ووفقا للمعلومات الأولية فإن الحريق اندلع في مستودعات يتم تأجيرها من قبل رجال الأعمال، واندلع الحريق بعد اشتعال النيران في مستودع للإطارات المستعملة.

ولم تتحدث الأنباء عن وجود إصابات أو خسائر بشرية، ويعمل رجال الإنقاذ وفرق الإطفاء في مكان الحادث للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.

المصدر: وكالات