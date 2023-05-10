كم تدفع سلطات كييف لقاصرين روس لقاء ارتكابهم أعمالا تخريبية؟

قال ألكسندر غريبنكين نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، إن نظام كييف دفع من 5 إلى 10 آلاف روبل (70-140 دولارا) لمراهقين روس مقابل ارتكابهم أعمال تخريب في السكك الحديدية.

وأضاف غريبنكين في حديث لصحيفة "روسيسكايا غازيتا": "في هذا العام، تمكن الأمن الروسي من منع وقوع محاولات ارتكاب أعمال تخريبية تستهدف السكك الحديدية بمشاركة الشباب، وبالذات الفتيان القاصرين ممن يلعبون عادة في المجال الافتراضي".

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وتابع غريبنكين القول: "اتضح أن الجانب الأوكراني يدفع لهم لقاء هذه الجرائم، وهي تعد من الجرائم شديدة الخطورة في القانون الروسي، من 5 إلى 10 آلاف روبل. وغالبا ما يتم تجنيد هؤلاء الفتيان من قبل عملاء الاستخبارات الاوكرانية ومن قبل جماعات النازيين الجدد".

وشدد على أن هذه التصرفات الدنيئة تتسبب عادة بتشويه كل حياة هؤلاء الفتيان الذين، وبسبب جهلهم لا يدركون أحيانا أن العقاب سينالهم حتما، ويظنون بسذاجة احتمال الإفلات من العقاب المترتب على ارتكاب مثل هذه الجرائم ".

وأشار غريبنكين إلى أن التشريع الجنائي الروسي، ينص على عقوبات شديدة لأعمال التخريب والإرهاب - السجن لمدة تتراوح بين 10 و 20 سنة أو السجن مدى الحياة.