ميخائيل ميشوستين: الحكومة والمناطق الروسية تنتقل إلى منصة "غوستيخ" الوطنية الرقمية

عقد ميخائيل ميشوستين الأربعاء 10 مايو اجتماعا وزاريا استراتيجيا خاصا بإنشاء وتطوير منصة "غوستيخ" الوطنية الروسية الرقمية.

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وقال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في اجتماع استراتيجي موسّع خاص بإنشاء وتطوير منصة "غوستيخ" الوطنية الرقمية:" إننا ننشئ منصة تسمح لنا بجعل التعامل بين الوزارات والهيئات أكثر فاعلية والخدمات الحكومية أكثر راحة للمواطنين. أما المناطق فسيتم ربطها بالمنصة الرقمية بحلول عام 2024، وذلك بعد أن تنتقل إليها عام 2023، بمقتضى المرسوم الرئاسي، الأنظمة المعلوماتية التابعة لـ24 وزارة وهيئة حكومية".

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وأكد ميخائيل ميشوستين إن إنشاء المنصة الرقمية الوطنية هي خطوة هامة على طريق ضمان استقلال القطاع الحكومي الروسي للتكنولوجيات المعلوماتية وتعزيز السيادة التكنولوجية لروسيا. وأشار إلى أن مشروع المنصة الوطنية الرقمية يستخدم برمجيات روسية فقط، ما يرفع إلى حد بعيد أمان وحماية الأنظمة والخدمات الحكومية. ويلعب هذا الأمر دورا مبدئيا على خلفية الهجمات السيبرانية المتكررة عليها.

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وكان " الممتلكات الفدرالية، أونلاين" أول مخدم رقمي تم تشغيله في إطار المنصة الرقمية الجديدة. وسمح المخدم للمواطنين بشراء واستئجار العقارات الأرضية وعقد الصفقات وإجراء الحسابات المتبادلة بطريقة إلكترونية.

وبفضل قرارات جديدة تم اتخاذها على قاعدة منصة "غوستيخ" أصبحت البوليصات الرقمية للتأمين الطبي الإلزامي متاحة للمواطنين.

وستنتقل إلى منصة "غوستيخ" الرقمية عما قريب، حسب رئيس الوزراء الروسي، 150 نظاما معلوماتيا حكوميا.

وحسب نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري تشيرنيشينكو، ، فإن منصة "غوستيخ" تعد من أكثر المنظومات الرقمية حماية. وأضاف تشيرنيشينكو أن "غوستيخ" ستتطور بفضل تطبيق تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي.

المصدر: الحكومة الروسية