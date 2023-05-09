في يوم النصر.. بوتين يمنح لقبا فخريا لوحدتين من القوات المسلحة الروسية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء على مرسومين منح بموجبهما لقب "الحرس" الفخري للواء مدفعية وفوج مروحيات تابعين للقوات المسلحة الروسية.

ومنح المرسوم الأول هذا اللقب للواء المدفعية رقم 291، فيما منح المرسوم الآخر لفوج سيفاسنوبول المنفصل للمروحيات رقم 55، حامل وسام نجمة كوتوزوف.

وجاء في المرسومين، الذين صدرا في يوم إحياء روسيا للذكرى السنوية الـ78 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، أن لقب "الحرس" تم منحه "للبطولة والشجاعة الجماعية والصمود والمروءة" التي أظهرها أفراد كلا الوحدتين في "العمليات القتالية لحماية الوطن ومصالح الدولة في ظروف النزاعات المسلحة".

وحسب البيانات الواردة على الموقع الإلكتروني للدفاع الروسية، فقد شارك أفراد فوج المروحيات 55 في تنفيذ مهام قتالية في أفغانستان وأبخازيا وجورجيا وطاجيكستان والشيشان. وفي تسليح الفوج مروحيات من أطرزة "كا-52" و"مي-28إن"، و"مي-28 يو بي" و"مي-8 آ إم تي شا" و"مي-35 إم".

المصدر: "تاس"