ارتفاع حصيلة قتلى الحرائق في كورغان الروسية إلى 6 أشخاص

وصل عدد ضحايا الحرائق الضخمة التي تلتهم مقاطعة كورغان الروسية الواقعة في غرب سيبيريا والمتاخمة لكازاخستان، إلى ستة أشخاص، حسبما نقلت وسائل إعلام روسية عن مصادر طبية اليوم الاثنين.

وقال مصدر لوكالة "تاس": "حتى الآن، لقي ستة أشخاص مصرعهم بالحرائق في المنطقة، وأصيب 14 شخصا آخرون بجروح مختلفة، معظمهما حروق. وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".

في 7 مايو، اندلعت حرائق طبيعية واسعة النطاق في عدد من مناطق مقاطعة كورغان، وتم فرض نظام طوارئ فيها، كما أعلن عن إجلاء سكان عدد من القرى إضافة إلى بعض التجمعات السكنية في ضواحي مدينة كورغان.

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وحسبما أفادت خدمات الطوارئ، فقد دمرت النيران 42 منزلا في المناطق المنكوبة.

وتشهد المنطقة رياحا شديدة تصل سرعتها إلى 20 م|ث وطقسا حارا بشكل غير طبيعي، مما يعقد عمليات الإطفاء. في وقت سابق، أفيد بمصرع 3 أشخاص جراء الحرائق ونقل 6 مصابين إلى المستشفى بعد تعرضهم للحروق.

ووصل وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف إلى كورغان فجر اليوم لتنسيق عمليات إخماد الحرائق في المنطقة.

المصدر: وكالات