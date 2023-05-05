شويغو يتفقد جاهزية المعدات العسكرية والأسلحة المرسلة إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة

تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في المنطقة العسكرية الجنوبية، جاهزية المعدات العسكرية والأسلحة المرسلة إلى وحدات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وخلال ذلك قام نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول أليكسي كوزمينكوف، المسؤول عن الخدمات اللوجستية في الجيش الروسي، باستعراض دفعات جديدة من الدبابات الحديثة والمركبات القتالية المدرعة والخاصة المعدات والمركبات التي توفرها شركات الصناعات الدفاعية لتزويد مجموعات من القوات الروسية.

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كما تفقد الوزير شويغو، قواعد تخزين وإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية المسحوبة من مناطق القتال.

في مقر القيادة المشتركة لمجموعة القوات الروسية، استمع شويغو إلى تقارير من نوابه وكذلك من قادة مجموعات القتالية، حول الوضع الحالي في مجالات مسؤولياتهم والخطط المحددة للعمل اللاحق.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية