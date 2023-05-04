مصدر: أربع طائرات مسيرة سقطت على مصفاة إيلسكي للنفط في كوبان

قال مصدر أمني، لمراسل "نوفوستي"، إن سبب الحريق في مصنع إيلسكي لتكرير النفط في إقليم كراسنودار، كان سقوط أربع طائرات بدون طيار، لم تنفجر إحداها.

في وقت سابق، ذكر حاكم إقليم كراسنودار فينيامين كوندراتييف، أن حريقا اندلع في الساعة الثالثة تقريبا فجر اليوم، في مصفاة إيلسكي للنفط الواقعة على بعد 30 كم من عاصمة الإقليم مدينة كراسنودار.

وكتب كوندراتييف عبر "تلغرام" أن النيران اشتعلت فى صهاريج بها منتجات نفطية في المصفاة وتم إخمادها بعد ساعتين ونصف، مشيرا إلى أنه حسب المعلومات الأولية، لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات ولا يوجد تهديد لسكان المنطقة المحيطة بالمصفاة.

من جانبه أفاد ممثل مديرية حالات الطوارئ الإقليمية بأن السبب، كان هجوما بطائرات بدون طيار.

وقال: "تعرضت المصفاة لهجوم بأربعة درونات جوية. تم إخماد الحريق. هناك درون لم ينفجر سيتم إبطال مفعوله قريبا".

المصدر: نوفوستي

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