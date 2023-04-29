مقتل مدنيين اثنين في قصف لقوات كييف على مقاطعة بريانسك الروسية

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز عن مقتل مدنيين اثنين نتيجة القصف الأوكراني على قرية سوزيمكا.

وكتب بوغوماز في قناته على "تيلغرام": "نتيجة للقصف الذي نفذه النازيون الأوكرانيون، ولسوء الحظ، قُتل مدنيان، وبحسب البيانات الأولية، تم تدمير مبنى سكني بالكامل، كما تضرر منزلان آخران ودمرا بشكل جزئي".

يشار إلى أنه في مقاطعة بريانسك، وكذلك في المناطق الحدودية الأخرى من روسيا الاتحادية، يستمر إعلان المستوى الأصفر لخطر الإرهاب، ما يعني تكثيف عمليات البحث في محطات السكك الحديدية وغيرها من الأماكن المزدحمة، وزيادة أمن المرافق الاستراتيجية، بما في ذلك هياكل الطاقة، وغيرها من التدابير.

المصدر: نوفوستي