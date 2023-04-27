روسيا تبحث تصدير واستيراد الطائرات المسيرة مع الصين ودول أخرى

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي أندريه بيلووسوف أن روسيا تجري مباحثات مع الصين ودول أخرى بشأن تصدير واستيراد الطائرات المسيرة.

وقال بيلووسوف خلال فعاليات حضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مجمع "رودنيفو" للصناعات والتكنولوجيا، يوم الخميس: "نحن ندرج على كافة المباحثات مع شركائنا الأساسيين الكبار، بما في ذلك الصين، المسائل المتعلقة بالطائرات المسيرة، بما في ذلك بشأن تصدير حلولنا التقنية واستيراد ما نشهد نقصا فيه أيضا".

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وأضاف أن "مركز التصدير الروسي يمتلك طيفا واسعا من الأدوات، بما في ذلك الدعم المالي وغير المالي، وسننجز كل شيء".

وكلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة بأن تعمل مع المؤسسات ذات الشأن على حل مهمة تأسيس المنشآت الصناعية للطائرات المسيرة.

وأكد بوتين أن قطاع الطائرات المسيرة في روسيا واعد ومهم، وقد يبلغ حجمه نحو تريليون روبل (نحو 12.2 مليار دولار).

المصدر: تاس