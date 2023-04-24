الناطق باسم الكرملين يتحدث عن مشاركة نجله في العملية العسكرية الروسية (صورة)

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن نجله البكر نيكولاي شارك في العملية العسكرية الخاصة، وأكد أنه لن يتحدث بعد عن هذا الأمر الذي لا علاقة له بعمله.

في وقت سابق، كشف قائد قوات "فاغنر" الروسية يفغيني بريغوجين، أن نيكولاي بيسكوف، أدى خدمته العسكرية في قوات "فاغنر" المقاتلة في أوكرانيا.

وقال بريغوجين: "بين معارفي، كان شخص واحد وهو دميتري بيسكوف، الذي طلب منا قبول ابنه الذي أمضى جزءا من حياته في أمريكا، إن لم أكن مخطئا، أو في إنجلترا للخدمة في قوام تشكيلات المدفعية التابعة لقواتنا".

وأكد أن نجل بيسكوف أدى الخدمة "بشكل طبيعي تماما وبشكل كامل، كجندي عادي في قوات المدفعية، وأظهر الشجاعة والبطولة".

وأضاف بيسكوف: "لقد خدم خلال فترة في القوات المسلحة، في الواقع، قام بواجبه الدستوري. لقد اتخذ بنفسه هذا القرار، إنه رجل بالغ ... نعم، بالفعل، شارك في عملية عسكرية خاصة. لا أحب لقول المزيد، لا علاقة له بعملي".

المصدر: نوفوستي