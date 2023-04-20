مفوض الرئيس الروسي: قائد أسطول المحيط الهادئ يتسلم منصبا جديدا

ترك الأدميرال سيرغي أفاكيانتس منصب قائد أسطول المحيط الهادئ ليعين في منصب جديد.

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أعلن عن ذلك يوري تروتنيف المفوض الرسمي للرئيس الروسي خلال اجتماع مع رؤساء المناطق في بيان له بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث تابع: "تقترب الفترة التحضيرية من نهايتها، حيث أنشأنا هيكلا مركزيا سيوفر دعما منهجيا لأنشطة المراكز الإقليمية وينسق عملها. وسيترأس هذا الهيكل المركزي، والمقر الرئيسي لإنجاز المهام التي حددها الرئيس، الأدميرال أفاكيانتس، الذي كان حتى وقت قريب قائدا لأسطول المحيط الهادئ".

وقد تولى سيرغي أفاكيانتس قيادة أسطول المحيط الهادئ منذ عام 2012، حيث تمت ترقيته إلى رتبة أدميرال في ديسمبر 2014، وهو حاصل على أوسمة "الاستحقاق البحري" و"الإنجازات الوطنية للاتحاد السوفيتي" من الدرجة الثالثة و"الاستحقاق العسكري" وميدالية "إنجازات الوطن" من الدرجة الثانية.

المصدر: إزفستيا