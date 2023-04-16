بوتين يهنئ المسيحيين الأرثوذكس بعيد الفصح المجيد

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسيحيين الأرثوذكس بعيد الفصح المجيد، مشيرا إلى أن هذا العيد يمنح المؤمنين الأمل ويشجعهم على التفكير والأفعال الصالحة والحفاظ على القيم الأخلاقية.

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وجاء في برقية تهنئة صدرت عن الرئيس بوتين ونشرت في موقع الكرملين: "تمنح عطلة عيد الفصح الغالية المؤمنين الأمل وتشجعهم على الأفكار والأفعال الصالحة وتعمل على تأكيد القيم والأخلاق السامية في المجتمع. وفي عطلة الربيع هذه، أريد - بشعور من الرضا العميق - أن أشير إلى النشاط الإبداعي والزهد حقا للكنيسة الأرثوذكسية الروسية والطوائف المسيحية الأخرى الذي يهدف إلى الحفاظ على تراثنا التاريخي والثقافي وحل المشكلات الاجتماعية الحيوية وتعزيز مؤسسة الأسرة وتربية الشباب".

وذكر بوتين أن الكنيسة كانت دائما إلى جانب شعبها وشاركته الأفراح والمصاعب، مشيرا إلى أنه "في ضوء التحديات الجدية" تشارك الكنيسة بنشاط في شؤون الرحمة والإحسان وتساعد الناس في إيجاد دعم روحي قوي.

وحضر بوتين في وقت سابق من هذا اليوم شعائر وقداس عيد الفصح (أحد القيامة) في كاتدرائية المسيح المخلص بالعاصمة الروسية موسكو.

المصدر: نوفوستي