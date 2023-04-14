الرئيس الروسي يوقع قانونا بشأن مذكرات استدعاء إلكترونية للجنود

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا ينص على إنشاء سجل موحد للسجلات العسكرية، يسمح بالإخطار بالتجنيد عن طريق أوامر استدعاء إلكترونية.

ويفرض القانون الذي نشر يوم الجمعة، على بوابة المعلومات القانونية الرسمية، بعض القيود على المواطنين الذين تلقوا أوامر استدعاء ولكنهم لم يذهبوا إلى مكتب التجنيد.

ووفقا للقانون، سيتم إرسال أوامر الاستدعاء كتابة وسيتم نسخها إلكترونيا، سيتم اعتبار الاستدعاء مقدما من لحظة نشره في الحساب الشخصي للمواطن على "مصدر المعلومات ذي الصلة، في نظام المعلومات".

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إرسال الإخطار بالاستدعاء جدول الأعمال إلى المواطن في حسابه الشخصي على بوابة الخدمات العامة.

وإذا لم يتم تبليغ الاستدعاء كتابة أو إلكترونيا، يعتبر قد تم تبليغه بعد سبعة أيام من تاريخ إدراجه في سجل الاستدعاءات.

المصدر: تاس