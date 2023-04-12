بوتين يوافق على مشروع محطة فضائية روسية مستقلة

أعلن مدير وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" يوري بوريسوف، موافقة الرئيس فلاديمير بوتين على مشروع تصنيع وإطلاق محطة فضائية روسية مستقلة، في إطار البرنامج الروسي الجديد لغزو القمر.

وقال بوريسوف خلال حفل توزيع جوائز الدولة في الكرملين بمناسبة يوم الفضاء في روسيا: "خلال الاجتماع مع الرئيس بوتين اليوم وافق على جميع مقترحاتنا لتصنيع محطة فضائية روسية، والانتقال لمرحلة أوسع لإنتاج الأقمار الاصطناعية، كما أيد مقترحنا لاستحداث وسام يوري غاغارين".

تجدر أن روسيا تمتلك ثلاثين بالمئة من محطة الفضاء الدولية، التي صنعت بتكنولوجيا روسية.

كما كانت روسيا أول بلد في العالم يطلق محطة فضائية مأهولة، وأول بلد ينزل عربة أوتوماتيكية على سطح القمر، عادت بتربة وحجارة قمرية إلى الأرض، ناهيك عن إطلاق أول قمر اصطناعي، وأول رائد فضاء، وغير ذلك من الفتوحات الفضائية إبان الاتحاد السوفيتي.

المصدر: تاس