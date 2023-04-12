محافظ بريانسك يسلم ميدالية "الشجاعة" للتلميذ فيودور سيمونينكو

سلم محافظ مقاطعة بريانسك ألكسندر بوغوماز ميدالية "الشجاعة" للصبي فيودور سيمونينكو ( 10 سنوات)، الذي أنقذ طفلتين خلال هجوم شنه مخربون أوكرانيون في مقاطعة بريانسك.

وجرى حفل تسليم الميدالية، اليوم الأربعاء في قصر "إبداع الأطفال والشباب" خلال فعالية تحت عنوان "الأبطال بيننا".

وقال مقدم الفعالية خلال تسليم الميدالية: "فيودور، مبروك الميدالية لأنك تستحقها. أنت بطل يافع بيننا. منطقة بريانسك تفتخر بك".

في وقت سابق، وقع الرئيس فلاديمير بوتين على مرسوم يمنح ميدالية "الشجاعة" للصبي فيودور سيمونينكو البالغ من العمر 10 سنوات، الذي أنقذ طفلتين خلال هجوم شنه مخربون أوكرانيون في مقاطعة بريانسك.

وتم تكريم الصبي فيودور ومنحه الميدالية، تقديرا لشجاعته وقيامه بإنقاذ طفلتين يوم 2 مارس على الرغم من إصابته بجروح بليغة نتيجة هجوم من جانب مخربين أوكرانيين.

وفي التفاصيل، تمكن الصبي فيودور من مساعدة تلميذتين كانتا في طريقهما معه إلى المدرسة في نفس السيارة وساعدهما على الاختباء من المجموعة الأوكرانية. وبعدها تم نقله إلى مستشفى منطقة كليموفسكايا حيث أجروا له عملية لاستخراج شظية أصابته بين ضلوعه.

المصدر: نوفوستي