بوشيلين: القوات الروسية تحرر بثقة أرتيموفسك وتحسن مواقعها باتجاه مارينسكي وغورلوفكا

قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، إن القوات الروسية تواصل تحركها بثقة إلى الأمام، وتتابع إنجاز عملية تحرير أرتيموفسك.

وأضاف في حديث تلفزيوني: "يواصل رجالنا المضي قدما وينجزون عملية تحرير أرتيموفسك".

وشدد بوشيلين، على أن القوات الروسية تمكنت من تحسين مواقعها بشكل ملحوظ في اتجاهي مارينسكي وغورلوفكا.

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وقال: "رجالنا هنا [في مارينكا] . كل الأمور تجري بشكل ديناميكي. مصنع إصلاح الإطارات، ليس بالمؤسسة الكبيرة، لكن العدو بنى هناك خط دفاع في غاية الجدية، وتسبب في الكثير من المتاعب لوحداتنا. لكنها الآن تحت سيطرتنا بالفعل. وبجهد كبير نتحرك قدما. قواتنا تمكنت من تحسين مواقعها بشكل كبير في اتجاه مارينسكي وغورلوفكا".

المصدر: تاس