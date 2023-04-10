 
مباشر

الأمن الروسي يقبض على عميل لأوكرانيا في زابوروجيه

أخبار روسيا

الأمن الروسي يقبض على عميل لأوكرانيا في زابوروجيه
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v3mo

أعلن مصدر أمني روسي مسؤول القبض على عميل لاستخبارات أوكرانيا في مقاطعة زابوروجيه، كان يزوّدها بمعلومات عن تجمعات الجيش الروسي في المقاطعة التي لا تزال أجزاء منها خاضعة لقوات كييف.

وقال المسؤول إن الرجل الذي تم القبض عليه كان ينقل معلومات عن تجمعات العسكريين والمواقع المدنية الحساسة في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه للجهات الأوكرانية.

إقرأ المزيد
الأمن الروسي يفكك خلية إرهابية أدارتها استخبارات كييف في زابوروجيه
الأمن الروسي يفكك خلية إرهابية أدارتها استخبارات كييف في زابوروجيه

وأضاف أنه كان يدرك أن تلك المعلومات ستستخدم لارتكاب أعمال إرهابية وقصف المواقع التي يرشد إليها، مشيرا إلى أن المحققين يتأكدون من ضلوعه في قصف القوات الأوكرانية مدينة ميليتوبول في 29 مارس و2 أبريل.

وأوضح أن الموقوف مواطن روسي عمره 22 عاما ووصل إلى مقاطعة زابوروجيه بتكليف من إدارة الاستخبارات الأوكرانية لجمع ونقل المعلومات، وقد يحكم عليه بالسجن 20 عاما في حال إدانته.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا