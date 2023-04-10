الأمن الروسي يقبض على عميل لأوكرانيا في زابوروجيه

أعلن مصدر أمني روسي مسؤول القبض على عميل لاستخبارات أوكرانيا في مقاطعة زابوروجيه، كان يزوّدها بمعلومات عن تجمعات الجيش الروسي في المقاطعة التي لا تزال أجزاء منها خاضعة لقوات كييف.

وقال المسؤول إن الرجل الذي تم القبض عليه كان ينقل معلومات عن تجمعات العسكريين والمواقع المدنية الحساسة في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه للجهات الأوكرانية.

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وأضاف أنه كان يدرك أن تلك المعلومات ستستخدم لارتكاب أعمال إرهابية وقصف المواقع التي يرشد إليها، مشيرا إلى أن المحققين يتأكدون من ضلوعه في قصف القوات الأوكرانية مدينة ميليتوبول في 29 مارس و2 أبريل.

وأوضح أن الموقوف مواطن روسي عمره 22 عاما ووصل إلى مقاطعة زابوروجيه بتكليف من إدارة الاستخبارات الأوكرانية لجمع ونقل المعلومات، وقد يحكم عليه بالسجن 20 عاما في حال إدانته.

المصدر: نوفوستي