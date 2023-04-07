رجل بمسدس يحاول اقتحام وزارة الدفاع الروسية وسط موسكو

حاول أحد المواطنين وبحوزته مسدس الدخول إلى مبنى وزارة الدفاع وسط العاصمة الروسية موسكو.

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أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية، نقلا عن مصدر، حيث تابعت الوكالة: "وقع الحادث عند نقطة تفتيش بالقرب من المبنى الرئيسي لوزارة الدفاع الروسية على جسر فرونزينسكايا، فيما حاول رجل في حالة غير متزنة وبحوزته مسدس دخول أراضي الوزارة، وكان يصرخ بصوت عال ويلوح بذراعيه".

وقال المصدر إن المخالف تم احتجازه على الفور، ولم يستطع تفسير الدافع وراء فعل، ولم تقع إصابات. وبحسب قوله، تمت مصادرة السلاح، وإرساله للفحص، حيث تفيد البيانات الأولية بأن الحديث يدور عن مسدس هوائي. وقد تم تحرير محضر ضد المحتجز بموجب المادة الخاصة بأعمال الشغب الصغيرة، وإرساله لقسم الطب النفسي بغرض الفحص.

المصدر: تاس