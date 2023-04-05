باتروشيف: كييف تخطط لزيادة نشاطها الإرهابي في المناطق الروسية الجديدة بمساعدة واشنطن

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أنه بمساعدة الولايات المتحدة وحلفائها، تخطط كييف لتعزيز نشاطها الإرهابي في مناطق روسيا الجديدة وخاصة الجرائم الخطيرة والمؤثرة.

وقال باتروشيف للصحفيين عقب اجتماع مجلس الأمن الروسي، الذي عقد برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "هناك عمل على مستوى عال لتنفيذ جرائم وخاصة الخطيرة منها، والتي يرتكبها المتواطئون مع نظام كييف. ومن جانب الأجهزة الأمنية الأوكرانية بغية ترهيب السكان، وهناك حملة إعلامية ذات تأثير نفسي تجري على نطاق واسع."

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يُشار إلى أن اجتماع مجلس الأمن الروسي تناول قضايا ضمان سيادة القانون والنظام والأمن العام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

وقال الرئيس بوتين خلال الاجتماع إن هناك كل الأسباب التي تدفع للاعتقاد بأن إمكانات دول ثالثة، وأجهزة المخابرات الغربية متورطة في التحضير لهجمات إرهابية وعمليات تخريب في مناطق جديدة، وتحاول عناصر إجرامية بحتة بلبلة الوضع.

المصدر: نوفوستي