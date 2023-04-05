روسيا.. سيارة تسقط في مياه ساخنة في أحد شوارع مدينة سان بطرسبورغ (صور + فيديو)  

غمرت المياه المغلية والبخار الكثيف عدة أحياء سكنية في مدينة سان بطرسبورغ، نتيجة انفجار أحد الأنابيب في منطقة أدميرالسكي.

وأظهر مقطع فيديو، سقوط سيارة داخل الحفرة الكبيرة التي تسبب بها انفجار الأنبوب.

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية، بنقل 4 أشخاص بينهم طفل إلى المشفى، عقب إصابتهم بحروق، بسبب انفجار أنبوب الماء الساخن.

وتم منع حركة المرور في منطقة الحادث في كلا الاتجاهين على طول الشارعين دروفيانايا وريجسكوي. ومن جانبها فتحت لجنة التحقيق الروسية، تحقيقا للكشف عن حيثيات الحادث، ما إذا كان حادثا عرضيا أم هنالك جهة تخريبية مسؤولة عنه.

المصدر: وكالات