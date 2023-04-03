نيبينزيا: روسيا لم تصدر ولو حبة قمح واحدة ضمن صفقة الحبوب

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن روسيا لم تتمكن من تصدير "ولو حبة قمح واحدة" ضمن صفقة تصدير الحبوب التي عقدت برعاية الأمم المتحدة.

وقال نيبينزيا خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: "بموجب المذكرة بين روسيا والأمم المتحدة، وهي الجزء الثاني من الصفقة، لم نصدر ولو حبة واحدة".

وأشار إلى أن روسيا تمكنت أيضا من تصدير 10% من الأسمدة العالقة في الموانئ الأوروبية بسبب العقوبات، مضيفا أن الأسمدة المصدرة لم يتم بيعها بل تقديمها مجانا للدول النامية.

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وأوضح نيبينزيا أنه "من أصل الـ 300 ألف طن من الأسمدة تم تصدير 30 ألف طن، وواحدة من السفن لا تزال في طريقها".

وأضاف: "هذه حقائق بسيطة تبين كيف تعمل أو لا تعمل صفقة الحبوب".

يذكر أن صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، التي تم عقدها بين روسيا والأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا في يوليو 2022، كانت تنص أيضا على إعفاء صادرات المواد الغذائية والأسمدة الروسية من العقوبات، لكن روسيا أشارت مرارا إلى عدم تنفيذ هذا الجزء من الصفقة بالكامل.

المصدر: تاس