إجلاء أكثر من 50 شخصا تقطعت بهم السبل بسبب الثلوج في جنوب روسيا (فيديو)

تسببت عاصفة ثلجية ضربت مقاطعة روستوف جنوبي روسيا في تعطيل حركة السير وازدحام شديد على الطريق، ما دفع رجال الإنقاذ إلى التدخل لإجلاء أكثر من 50 شخصا تقطعت بهم السبل.

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء بأن تسقاط الثلوج الكثيف تسبب في ازدحام على الطريق السريع الرئيسي على طول 30 كيلومترا.

وقد تم تنظيم 8 نقاط ثابتة للتدفئة والطعام على الطريق السريع، ويتم توصيل الطعام بواسطة عربات الثلوج، ويتم نقل الوقود بواسطة المعدات الثقيلة لتزويد مستخدمي الطرق.

بالإضافة إلى ذلك، تم نشر 7 مراكز إيواء مؤقتة بسعة 301 شخص، يوجد بها 171 شخصا، من بينهم 56 طفلا.

المصدر: وكالات