أصوات الانفجارات في سماء مدينة بيلغورود ناتجة عن عمل القوات المسلحة الروسية

سمع دوي تسعة انفجارات قوية في سماء مدينة بيلغورود مساء الخميس، بسبب أعمال للقوات المسلحة الروسية في سماء المدينة وضواحيها.

وبحسب مراسل وكالة "نوفوستي" من مكان الحادث، "سمع دوي انفجارات الساعة 22:10 بتوقيت موسكو في وسط سماء مدينة بيلغورود، واستمرت على فترات متقطعة لمدة 20 دقيقة، متسببة في اهتزاز نوافذ المنازل، وانطلاق أجهزة الإنذار في السيارات".

وأوضحت سلطات منطقة بيلغورود أن السبب وراء أصوات الانفجارات المرتفعة فوق بيلغورود والمنطقة، كانت نتيجة عمل القوات المسلحة الروسية.

وقالت الحكومة للصحفيين: "الأصوات الصاخبة التي سمعت في سماء بيلغورود مرتبطة بعمل القوات المسلحة الروسية".

المصدر: نوفوستي