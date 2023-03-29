مصدر: تزويد القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية بمئات الدبابات الحديثة

قال مصدر مطلع، إن القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة استلمت المئات من الدبابات الحديثة جدا التي توجهت إلى هناك لتوها من مصانع الإنتاج.

وأشار المصدر إلى أن غالبية هذه الدبابات الجديدة، من طراز T-90M (بروريف).

وأضاف المصدر: "حتى الآن، سلمت مصانع الدبابات الروسية، للقوات الروسية العاملة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، عدة مئات من الدبابات الجديدة وغالبيتها من طراز T-90M (بروريف)، بالإضافة إلى دبابات من طراز و T-72B3M المطورة بشكل عميق".

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وشدد المصدر على أن هذه الدبابات "من حيث خصائصها التكتيكية والفنية، بما في ذلك تسليحها وقوتها النارية والحماية التي تتمتع بها وقدرتها على التنقل وغيرها، تعادل أحدث الدبابات الأجنبية الحديثة".

وتابع المصدر القول: "في الوقت نفسه، يمكننا القول بثقة إن T-90M و T-72B3M تتفوقان تماما من حيث الخصائص القتالية على تلك الدبابات، التي تم تزويد القوات الأوكرانية بها أو سيتم تزويدها بها في المستقبل القريب من جانب دول الناتو".

وأشار المصدر إلى أنه يتم تجهيز دبابات T-90M و T-72B3M التي بحوزة القوات العاملة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، بحماية ديناميكية إضافية مما يسمح للدبابات الروسية بمقاومة الأسلحة المضادة للدبابات بشكل فعال (وخاصة الذخيرة التراكمية والقذائف من العيار الخارق للدروع) من كل الزوايا تقريبا.

المصدر: نوفوستي