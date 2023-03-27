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بوتين يوعز بإعداد مشروع مرسوم حول "بطاقة الهوية الشخصية الرقمية" قبل 1 مايو

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بوتين يوعز بإعداد مشروع مرسوم حول
Sputnik
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أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتجهيز مشروع مرسوم حول "بطاقة الهوية الشخصية الرقمية" قبل حلول 1 مايو.

ويجب على الوثيقة المذكورة تحديد الإجراءات الخاصة باستخدام بطاقة الهوية الرقمية بدلا من جواز السفر الورقي المعتاد.

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وجاء في التكليف الرئاسي، المنشور اليوم الاثنين على موقع الكرملين على الإنترنت: "يجب على الحكومة أن تقوم بالتعاون مع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ووزارة الداخلية الروسية، بإعداد وتقديم مشروع مرسوم رئاسي يحدد الحالات والإجراءات الخاصة بتقديم بطاقة الهوية الرقمية للمواطن الروسي، التي يتم استلامها باستخدام تطبيق الهاتف المحمول لنظام معلومات الدولة الفيدرالية -البوابة الموحدة للخدمات الحكومية والبلدية، وذلك لتستخدم بدلا من الوثائق الورقية التي تثبت هوية المواطن الروسي".

وذكر التكليف الرئاسي، أن فترة تنفيذ هذا الإيعاز تنتهي بحلول 1 مايو عام 2023.

المصدر: تاس

 

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