اصطدام قطار ركاب بشاحنة في ساخالين شرقي روسيا

اصطدم قطار ركاب بشاحنة في منطقة دولينسكي بجزيرة ساخالين في أقصى شرق روسيا، ما أدى إلى انسكاب الوقود واشتعال النيران.

وصرح حاكم المنطقة فاليري ليمارينكو بأنه وفقا للبيانات الأولية، أصيب عدد من الركاب بجروح طفيفة، ولم تقع وفيات.

وقد تم إجلاء ركاب القطار على الفور، حيث أضاف حاكم المنطقة أن القطار كان يقل 99 شخصا، 26 منهم غادروا المكان بمفردهم قبل وصول حافلات الركاب.

وأوضح ليمارينكو أنه "سيتم نقل ركاب القطار إلى قراهم التي كانوا متجهين إليها، وتم القضاء على الحريق، وستذهب قاطرة إضافية إلى موقع الحادث لسحبها إلى المستودع".

المصدر: تاس