نشر قائمة الأطعمة في مأدبة الغداء للرئيسين الروسي والصيني

تداولت وسائل إعلام روسية قائمة الأطعمة التي تناولها الزعيمان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ الذي يزور موسكو.

وانتشرت بين وسائل الإعلام قائمة الأطعمة التي تناولها الزعيمان على مأدبة الغداء، ليتضح بذلك جانب مثير للفضول من المأكولات التي يتناولها ضيوف روسيا خلال الزيارات الرسمية، وتضمنت القائمة:

ــ مقبلات من المأكولات البحرية من منطقة الشرق الأقصى

ــ فطيرة السمان والفطر

ــ شوربة ستيرليت مع فطائر

ــ شراب الرمان

ــ أكلة بيتشورا نيلما مع الخضار

ــ لحم الغزال مع صلصة الكرز

ــ حلوى بافلوفا

المصدر: RT