منعت مغنية روسية من تقديم عروضها.. تغريم دار أوبرا أمريكية شهيرة بأكثر من 200 ألف دولار

أمرت محكمة أمريكية دار أوبرا متروبوليتان في نيويورك بدفع أكثر من 200 ألف دولار لمغنية الأوبرا الروسية آنا نتريبكو كتعويض عن عروض لها تم إلغاؤها في عام 2022.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن القرار، فإن "القاضي أمر أوبرا متروبوليتان بدفع أكثر من 200 ألف دولار لنتريبكو مقابل العروض التي ألغتها الأوبرا.. حيث يجب أن تدفع أوبرا متروبوليتان تعويضا عن 13 عرضا تم إلغاؤها".

ولم ترغب الأوبرا باستضافة بنتريبكو بسبب رفضها إدانة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد بدء عملية خاصة في أوكرانيا.

ومع ذلك، كما أشار القاضي، يحق للمغنية أن تكون "مؤيدة لبوتين"، ولا يبدو موقفها غير قانوني. علاوة على ذلك، وفقا للاتفاق مع نتريبكو، فإن الأوبرا ملزمة بالدفع لها بغض النظر عما إذا كانت قد قدمت حفلة موسيقية أم لا.

وأرادت المغنية الروسية أيضا الحصول على مبلغ قدره 400 ألف دولار أخرى للمواسم المستقبلية، لكن لم يتم قبول هذا الطلب نظرا لعدم وجود بند مماثل في العقد.

كما تم إصدار أمر للمغنية بدفع غرامة قدرها 30 ألف دولار مقابل تصريحات "غير لائقة" ضد منتقديها.

المصدر: نيويورك تايمز