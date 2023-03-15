موسكو: على المجتمع الدولي إقناع كييف القبول بالواقع على الأرض

أكد نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قنسطنطين كوساتشيوف أنه على المجتمع الدولي إقناع نظام كييف بضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات، والقبول بالواقع على الأرض.

وقال كوساتشيوف في مؤتمر صحفي بمقر المجموعة الإعلامية "روسيا سيفودنيا": "لا ينبغي أن اقتصار الأمر على الوساطة بين أطراف النزاع فحسب، وإنما بقيام المجتمع الدولي بإقناع الأوكرانيين ورعاتهم بضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات على أساس الاعتراف بالوضع الحقيقي الناشئ على الأرض."

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وأضاف: "إلى حين إحراز تقدم في هذا الجانب، لا تزال العملية العسكرية الخاصة مستمرة.. وهذا ليس خيارنا".

وبيّن كوساتشيوف أنه يوجد حاليا أكثر من مقترحات مناسبة لحل النزاع.. "حتى الآن لا توجد أجندة لمثل هذه الوساطة".

وذكّر أنه في مارس من العام الماضي، أعربت روسيا عن استعدادها للمشاركة في عملية التفاوض، وأنه رغم ذلك اختفى المفاوضون الأوكرانيون بكل بساطة، "اختفوا عن شاشة الرادار، وتوقفوا عن الاستجابة لأية أفكار".

المصدر: نوفوستي