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بوتين: الدول الغربية تمنع مشاركة روسيا بالتحقيق في تفجير "السيل الشمالي"

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بوتين: الدول الغربية تمنع مشاركة روسيا بالتحقيق في تفجير
Globallookpress
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تستطيع التحقيق في تفجير أنابيب "السيل الشمالي"، لأن الدول الغربية تمنعها من المشاركة في التحقيق.

وقال بوتين في حديث لقناة "روسيا 1"، تم بثه يوم الثلاثاء: "من الصعب بالنسبة إلينا أن نطلق تحقيقنا الخاص، عندما يمنعوننا من الوصول إلى مكان العمل الإرهابي هذا".

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وتابع: "ليس سرا أنه عمل إرهابي. وهذا الأمر اعترف به الجميع على ما يبدو. ومن الواضح أنه عمل إرهابي مرتكب على مستوى دولة، لأن الهواة ليس بإمكانهم القيام بعمليات من هذا القبيل".

يذكر أن بعض وسائل الإعلام الغربية نشرت تقارير تحدثت عن وقوف "جماعة موالية لأوكرانيا" وراء تفجير "السيل الشمالي" في سبتمبر الماضي.

وشككت روسيا في صحة المعلومات التي أوردتها وسائل الإعلام ووصفها الرئيس بوتين بأنها "هراء"، مرجحا وقوف دول غربية وراء التفجير.

المصدر: نوفوستي

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