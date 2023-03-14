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تسجيل زلزال جديد بالقرب من إقليم كامتشاتكا الروسي

أخبار روسيا

تسجيل زلزال جديد بالقرب من إقليم كامتشاتكا الروسي
Sputnik
إقليم كامتشاتكا الروسي، أرشيف
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أفاد فرع المصلحة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية بإقليم كامتشاتكا الروسي بوقوع زلزال بقوة 5,1 درجة على مقياس ريختر بالقرب من الساحل الشرقي لكامتشاتكا.

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وجاء في بيان صدر عن فرع الخدمة ونشر في موقعه الرسمي أنه تم تسجيل هزة أرضية في الساعة 22:01 مساء اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) في المحيط الهادئ.

وأضاف البيان أن مركز الزلزال كان يقع على عمق 15 كيلومترا وعلى بعد 194 كيلومترا جنوب شرقي مدينة بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي.

ولا توجد حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

المصدر: نوفوستي

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