جمهورية دونيتسك تستأنف استخراج الثروات الباطنية في المناطق المحررة

استأنفت جمهورية دونيتسك الروسية استخراج الغرانيت والكاولين والرمل والحجر المسحوق في سبعة مكامن في المناطق المحررة.

وجاء في بيان نشرته حكومة دونيتسك أنه تم استئناف استخراج الثروات الباطنية في سبعة حقول في المناطق المحررة من الجمهورية، وأن المناطق الأخرى ستشهد اتخاذ خطوات تحضيرية لاستئناف استخراج الثروات الطبيعية.

وأشار البيان إلى استئناف استخراج الغرانيت في حقول "أنادولسكي"، "كارانسكي"، خليبوداروفسكي" و"كراسنوبوليانسكي"، والكاولين في حقل "يكاترينوفسكي".

وكانت وسائل الإعلام في الجمهورية أفادت في وقت سابق بتأميم 40 حقلا للثروات الطبيعية في المناطق المحررة وبينها حقول الكاولين والمعادن النادرة والغرانيت والرمل اللازم لأعمال الإنشاءات في المنطقة.

يذكر أن الكاولين يعد من المواد الخام الإستراتيجية التي تستخدم في الصناعة الكيميائية وصناعة الزجاج والخزف وسيتم تصديره إلى باقي مناطق روسيا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا