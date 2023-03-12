دبابة "تي-90 إم" تستهدف مركز مراقبة للقوات الأوكرانية

قال ضابط دبابات روسي، إن دبابة من طراز "تي-90 إم" (بروريف)، تابعة للسرية التي يقودها، تمكنت من تدمير موقع مراقبة أوكراني بعد استلام إحداثياته ​​من مجموعة الاستطلاع.

وأضاف: "قمنا باستهداف مركز مراقبة العدو بدباباتنا بعد استلامنا لإحداثياته من الاستطلاع. بالنسبة لي كقائد سرية دبابات، أهم شيء – المحافظة على حياة وصحة جنودي".

وأشار الضابط، إلى أن طاقم الدبابة، يعود عادة بسرعة بعد تنفيذ المهمة، إلى موقعه الأساسي بانتظار تكليفه بمهمة جديدة.

من جانبه أكد مراسل "نوفوستي"، ما قاله الضابط: "تلقى طاقم دبابة تي-90 إم (بروريف) من مجموعة الاستطلاع إحداثيات الموقع المعادي، وتقدمت الدبابة لتحتل نقطة إطلاق النار وقصفت الموقع ودمرته".

المصدر: نوفوستي