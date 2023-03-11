رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما لـRT: اتفاق السعودية وإيران ينسجم مع المفهوم الأمني الروسي

أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، أن الاتفاق بين السعودية وإيران في بكين، يتلاءم مع المفهوم الروسي للأمن الجماعي في منطقة الخليج.

وقال ليونيد سلوتسكي في تصريح لـRT: "أود أن أقول بداية إن هذه الاتفاقية استراتيجية ومحورية وستكون لها نتائج ذات أهمية كبيرة، ويستحيل التقليل من قيمتها، نحن نخطو نحو تطبيع العلاقات في منطقة من أهم مناطق العالم، والنتائج التي تم التوصل إليها تتوافق بشكل كامل مع مفهومنا للأمن في منطقة الخليج".

وأضاف ليونيد سلوتسكي "يتوجب علينا الآن البدء في تنفيذ المشاريع الاقتصادية الشاملة والاستراتيجية، التي ستساهم في تعزيز وتطوير هذه الاتفاقية، والتوصل إلى نتائج مثمرة وهامة لدول المنطقة، وأخص بالذكر هنا مشروع الممر الدولي الاستراتيجي (شمال/جنوب) الذي سيمر عبر الأراضي الإيرانية، وسيتم تجميع الملايين من حاويات الشحن القادمة من الهند وباكستان ومنطقة الخليج في ميناء بندر عباس، وبعدها ستصل للحدود الأذربيجانية بشكل سهل، وستُستخدم الشاحنات لانعدام شبكة سكك حديدية في المنطقة، بعد ذلك ستنقل عبر القطارات إلى أوروبا، عبر أراضي أذربيجان وروسيا".

وصرح بأن هذا المشروع الضخم سيرفع نوعية البنية اللوجستية للمنطقة إلى مستوى القرن الحادي والعشرين، وفضلا عن ذلك سيرفع من مستوى البنية السياسية والأمنية للمنطقة، وهو تجل حقيقي "لدبلوماسية المواصلات"، حيث إن هذه السلاسل اللوجستية الجديدة ستمثل عاملا ثابتا وقويا للتواصل لكل دول المنطقة تقريبا.

وتابع قائلا: "إذا تحدثنا عن منطقة الخليج، فهذه المنطقة بالنسبة لنا تحمل أهمية استراتيجية لعشرات السنين، وعلينا إطلاق مشاريع اقتصادية ذات أهمية كبيرة من أجل دعم الاتفاقية التاريخية التي وقعت في بكين وتعزيزها لخدمة السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة".

المصدر: RT