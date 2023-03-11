وفد روسي يزور شمال وشرق سوريا لتسلّم 49 طفلا من أبناء "داعش"(صور)

وصل وفد روسي برئاسة ماريا لفوفا بيلوفا مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل إلى مقر دائرة العلاقات الخارجية في القامشلي شمال شرقي سوريا، لتسلم 49 طفلا من أبناء "داعش".

وكان في استقبال الوفد الروسي نائب الرئاسة المشتركة لشمال سوريا روبيل بحو، وعضو الهيئة الإدارية خالد إبراهيم، ولانا حسين عضو مكتب وحدات حماية الشعب.

وخلال اللقاء أكد روبيل بحو تقصير المجتمع الدولي، وعدم تحمله مسؤولياته تجاه عوائل تنظيم "داعش" الموجودين في مخيمي الهول وروج، موضحا أن الإدارة الذاتية طالبت جميع الدول بتحمل مسؤولية مواطنيها سواءا في المخيمات والمعتقلات، وأهمية دعم الإدارة لتحسين الوضع من النواحي الأمنية والإنسانية.

وصرح بأن الإدارة الذاتية سوف تستمر بالتعاون مع روسيا وجميع الدول التي لديها مواطنون وأطفال في مناطق الإدارة الذاتية.

بدورها، شكرت ماريا لفوفا بيلوفا الإدارة الذاتية على المساعدة في إعادة الأطفال حيث سيتم تسليمهم إلى ذويهم.

وقالت إن الحكومة الروسية ستواصل جهودها لاستعادة كافة الأطفال الروس في سوريا.

وتمت عملية التسليم بعد توقيع وثيقة رسمية بين الجانبين.

المصدر: دائرة العلاقات الخارجية