موسكو وأنقرة تؤكدان تنسيق الجهود لضمان السلام والأمن في سوريا
Globallookpress
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بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع السفير التركي في موسكو محمد سمسار، تنسيق الجهود لضمان السلام والأمن في سوريا على مبادئ القانون الدولي والأمم المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها: "استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، سفير جمهورية تركيا في موسكو محمد سمسار".
وأضاف البيان: "بحث الجانبان قضايا الشرق الأوسط والتسوية السورية وتم التأكيد على تركيز موسكو وأنقرة على زيادة تنسيق الجهود لضمان السلام والأمن المستدامين في سوريا ومحيطها وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
المصدر: الخارجية الروسية