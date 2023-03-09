إصابات بانفجار غاز في مبنى سكني شرق روسيا

أصيب 3 أشخاص بينهم طفل، جراء انفجار للغاز المنزلي وقع بأحد مباني بلدة أنتيبيخا في ضواحي تشيتا عاصمة إقليم زابايكاليه بشرق روسيا، حسبما أفادت وزارة الصحة المحلية اليوم الخميس.

من جانبها، ذكرت وزارة الطوارئ المحلية أن الانفجار حدث في مبنى سكني يضم خمسة طوابق ما أدى إلى تضرر اثنين منها، حسب المعلومات الأولية.

وأضافت الطوارئ أنه تم إنقاذ ثمانية أشخاص من المبنى المنكوب، وأن عملية الإنقاذ مستمرة بمشاركة ما مجموعه 182 شخصا و36 قطعة من المعدات.

المصدر: "نوفوستي"