مدفيديف يهنئ المرأة بعيدها: يساندن الرجال ويمنحن السعادة حتى في أصعب الأوقات

هنأ نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، المرأة الروسية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مشيرا إلى أنها تساند الرجال وتمنح السعادة والرعاية حتى في أكثر الفترات صعوبة.

وقال مدفيديف في كلمة مصورة نشرها في صفحته على "تيليغرام": "أنتن تهدين السعادة والرعاية، حتى في أصعب الأيام وأكثرها إزعاجا. أنتن الأقرب والأحب إلينا، تجمعن بين القوة الداخلية العظيمة والحنان المذهل والكرم الروحي والحكمة الأنثوية الخاصة".

وأضاف: "اليوم، في الكفاح من أجل الحقيقة والعدالة، ندافع عن أثمن ما يملكه كل منا، وطننا، وتاريخنا، ومستقبل أطفالنا. أنا متأكد من أننا سنتغلب على الاختبارات الصعبة بشرف"، وتوجه في هذا الخصوص بتحية خاصة إلى النساء المجندات في القوات الروسية، والعاملات في الجيش الروسي وعلى خطوط جبهات القتال.

المصدر: RT