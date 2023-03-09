"مكياج وكموفلاج".. مسابقة بين نساء الجيش الروسي

شهدت الوحدات العسكرية في القوات المسلحة الروسية انطلاق مسابقة "المكياج وكموفلاج ( البزة العسكرية)" بين النساء العسكريات.

وذلك بمناسبة حلول عيد المرأة العالمي، وتولت الدفاع الروسية الإشراف على تلك المسابقة التقليدية التي تقام للمرة الثامنة في الجيش الروسي.

وحسب الخدمة الصحفية للدفاع الروسية، فإن المسابقة تهدف إلى خلق صورة جديرة بالأنثى تجمع بشكل متناغم بين الجمال الخارجي والصفات الأخلاقية والروحية.

ويجب على المتسابقات إظهار مهاراتهن وقدراتهن على مزاولة التدريب التكتيكي والخاص والتدريب التقني والناري والبدني. وتتكون المسابقة من مسابقات فرعية إبداعية فكرية إضافة إلى مسابقة الطهي.

على سبيل المثال، ففي مرحلة الطهي، يجب على المشاركات الكشف خلال فترة محدودة من الزمن عن مواهبهن في إعداد ما لا يقل عن ثلاثة أطباق احتفالية منخفضة السعرات الحرارية، وذلك مع الحد الأدنى من المواد الغذائية.

بالنسبة للمكياج المحترف، ستصبح هذه النقطة أحد معايير المسابقة حيث يجب على المشاركات وضع المكياج في دقيقة واحدة فقط.

المصدر: تاس