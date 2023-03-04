الرئيس الايراني يدعولاستقلال أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي السبت خلال اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الذي يزور طهران، إلى أهمية استقلالية أنشطة الوكالة.

وقالت وكالة الانباء الايرانية في بيان ان: "رئيسي شدد على ضرورة الحفاظ على استقلالية الوكالة الدولية للطاقة الذرية واحترام حقوق الشعب الايراني في التعاون الثنائي مع الوكالة".

يشار إلى أن رئيسي تحدث لصالح استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالاستناد لهذه المبادئ.

من جانبه ، أعرب المدير العام للوكالة الدولية خلال الاجتماع عن ارتياحه لتحقيق أجندة مشتركة مع إيران، والتي تنطوي على تمهيد مسار التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ووصل غروسي إلى طهران يوم الجمعة. وعقد جولتين من المحادثات مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي كما التقى بوزير خارجية الجمهورية حسين أمير عبد اللهيان.

وأشار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن الحوار كان جاداُ، وإيجابيا.

المصدر: تاس