هزة أرضية بقوة 4.1 درجة في منطقة ساخالين الروسية

أكدت الهيئة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية إن زلزالا بلغت قوته 4.1 درجة وقع ليلة الجمعة في سخالين.

وأفادت وكالة ريا نوفوستي نقلا عن الهيئة: "تم تسجيل زلزال بقوة 4.1 درجة في 3 مارس عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي".

يقع مركز الزلزال على بعد 11 كيلومترا جنوب شرق قرية غورنوي في منطقة ماكاروفسكي.

وفقا للبيانات، يمكن أن يشعر سكان منطقة ماكاروفسكي بالهزات التي تتراوح قوتها ما بين 3-4 نقاط على الأقل.

المصدر: ريا نوفوستي.