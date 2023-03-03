السلطات الروسية: لم يتم العثور على أي علامات بوقوع انفجار في منطقة كولومنا بمقاطعة موسكو

أعلنت السلطات الروسية في منطقة كولومنا بمقاطعة موسكو، أن أصوات الانفجار التي سمعت في المنطقة كانت في السماء، وربما كانت ناجمة عن انفجار طائرة مسيّرة ولم يتم اكتشاف حطامها بعد.

وقال مراسل "تاس": "وقع الانفجار في سماء المنطقة. من المحتمل جدا أننا نتحدث عن طائرة مسيّرة. لكن ليس من الممكن الجزم من ماهية الانفجار، إذ أننا لم نتمكن من العثور على الحطام".

وفي وقت لاحق، ذكرت خدمات الطوارئ أن الخبراء لم يعثروا على أي علامات على انفجار بعد فحص جميع المنشآت المحتملة، من جانبها، أضافت وزارة الطاقة في منطقة موسكو أن إمدادات الطاقة والغاز في منطقة مدينة كولومنا تعمل بشكل طبيعي، ولا توجد انتهاكات في منشآت البنية التحتية للطاقة والغاز.

ووفقا للدائرة الصحفية لإدارة المنطقة، صوت الانفجار لم يسمع في جميع أنحاء المدينة، ولكن فقط في الجزء الريفي وراء نهر موسكو.

وفي 28 فبراير، تحطمت طائرة مسيّرة بالقرب من قرية غوباستوفو في منطقة كولومنا بمقاطعة موسكو، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات. وقال حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف إن الهدف من الطائرة المسيّرة يمكن أن يكون استهداف البنية التحتية المدنية.

المصدر: تاس + نوفوستي