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الطوارئ الروسية: هبوط اضطراري لمروحية في مورمانسك شمال غربي روسيا كان على متنها 9 أشخاص

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الطوارئ الروسية: هبوط اضطراري لمروحية في مورمانسك شمال غربي روسيا كان على متنها 9 أشخاص
Globallookpress Maksim Konstantinov
صورة أرشيفية
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هبطت مروحية كان على متنها 9 أشخاص هبوطاً حاداً في منطقة مورمانسك، وتم تسليم الركاب على عربات الثلوج إلى أقرب قرية.

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أفادت بذلك الخدمة الصحفية لوزارة الطوارئ الروسية، حيث أبلغت عن الهبوط الاضطراري في الساعة 15:01 بتوقيت موسكو، وجاء في البيان: "وصل رجال الإنقاذ إلى مكان الطوارئ، وفي الوقت الحالي يتم نقل الركاب على متن عربات ثلجية إلى قرية لوفوزيرو".

وفي الوقت الحالي تم تحديد أن هناك طفل واحد بين الركاب التسعة و3 من أفراد طاقم الطائرة، وأعلن محافظ المنطقة بأن الركاب والطاقم لا يهدد حياتهم أي خطر.

المصدر: نوفوستي

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