روسيا تجري أبحاثا لتصميم محرك نووي صغير للغواصات غير الذرية

قال أليكسي رخمانوف مدير عام الشركة الموحدة لبناء السفن، إن العمل جار في روسيا لتصميم محرك نووي صغير لاستخدامه في الغواصات غير الذرية.

وأضاف في حديث لوكالة "نوفوستي": "لا شك في أن التوصل إلى مصدر صغير للطاقة في شكل محطة نووية صغيرة، هو موضوع مثير للاهتمام. البحث في هذا المجال مستمر".

وأشار المدير العام، إلى أن المحرك المثالي من الناحية للعمل في ظروف انعدام الهواء، هو المفاعل النووي.

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وقال رخمانوف: "إذا أردنا الحصول على أفضل أداء مقابل أقل قدر من المال، فيجب علينا التحرك نحو استخدام محركات تعمل بالطاقة النووية. ولا يزال المجال مفتوحا بخصوص فئة الغواصات التي سيتم فيها استخدام هذه المحركات".

المصدر: نوفوستي