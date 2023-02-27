 
مباشر
عاجل
وزير الخارجية المصري: الشعب السوري له مكانته لدى الشعب المصري والهدف الأول من زيارتنا إنساني

روسيا تجري أبحاثا لتصميم محرك نووي صغير للغواصات غير الذرية

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تجري أبحاثا لتصميم محرك نووي صغير للغواصات غير الذرية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/utvu

قال أليكسي رخمانوف مدير عام الشركة الموحدة لبناء السفن، إن العمل جار في روسيا لتصميم محرك نووي صغير لاستخدامه في الغواصات غير الذرية.

وأضاف في حديث لوكالة "نوفوستي": "لا شك في أن التوصل إلى مصدر صغير للطاقة في شكل محطة نووية صغيرة، هو موضوع مثير للاهتمام. البحث في هذا المجال مستمر".

وأشار المدير العام، إلى أن المحرك المثالي من الناحية للعمل في ظروف انعدام الهواء، هو المفاعل النووي.

إقرأ المزيد
روسيا تعرض على الهند مشروعا لتطوير غواصات عسكرية جديدة
روسيا تعرض على الهند مشروعا لتطوير غواصات عسكرية جديدة

وقال رخمانوف: "إذا أردنا الحصول على أفضل أداء مقابل أقل قدر من المال، فيجب علينا التحرك نحو استخدام محركات تعمل بالطاقة النووية. ولا يزال المجال مفتوحا بخصوص فئة الغواصات التي سيتم فيها استخدام هذه المحركات".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا