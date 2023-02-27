مصادر: وضع الدفاع الجوي التابع للقوات البرية تحت قيادة سلاح الجو الروسي

أفادت وكالة "تاس" نقلا عن مصدرين مقربين من الدفاع الروسية، بأن قوات الدفاع الجوي للجيش تم نقلها من تبعية القوات البرية ووضعها تحت قيادة القوات الفضائية الجوية الروسية.

وقال أحد المصدرين ردا على طلب "تاس" التعليق على هذه الأنباء: "نعم، هذا صحيح. إنه بالفعل أصبح أمرا واقعا"، وأكد المصدر الثاني صحة هذه المعلومات أيضا، دون أن يتسنى للوكالة الحصول على تأكيد رسمي لها.

وحتى الآن، كانت هناك تشكيلات ووحدات للدفاع الجوي في قوام القوات البرية (الدفاع الجوي للجيش) تتولى مهام مرافقة القوات وتوفير الغطاء لها في مناطق القتال المباشر على الأرض، كما كانت هناك أيضا دفاعات جوية تابعة للقوات الفضائية الجوية، كلفت، على وجه الخصوص، بحماية مواقع مهمة.

المصدر: "تاس"