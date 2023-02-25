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زاخاروفا تندّد بإدراج طبيب أطفال روسي مخضرم على قائمة العقوبات

أخبار روسيا

زاخاروفا تندّد بإدراج طبيب أطفال روسي مخضرم على قائمة العقوبات
Globallookpress
طبيب الأطفال ورئيس الغرفة الطبية الوطنية الروسية ليونيد روشال.
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نددت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بإدراج الاتحاد الأوروبي طبيب الأطفال الروسي المخضرم ليونيد روشال، بقائمة العقوبات، وذكّرت بقصة الأطفال التي يرتهن فيها القراصنة الطبيب.

وكتبت زاخاروفا على "تيلغرام": "الطبيب ليونيد روشال في قائمة العقوبات وهذا يشبه ما حصل مع شخصية قصص الأطفال، الطبيب أيبوليت، الذي أخذه القراصنة رهينة".

وتساءلت زاخاروفا عن كيفية تفسير ذلك بطريقة ساخرة: "ربما هذا جهل من الغربيين؟ ربما غضب وكراهية؟ وأيضا هذا ممكن!".

وأضافت: هناك سبب آخر، وهو أن مثل هذا الموقف الهجومي يجب أن يثبت في النهاية أين النور وأين الظلام".

المصدر: Lenta.ru

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